 

Мнение: Крах режима

13.08.2021, 4:28, Разное
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Талибан в течение сегодняшнего дня захватил второй по величине город Афганистана Кандагар и третий город страны Герат. Об этом заявил представитель движения в твиттере. Перед этим губернатор провинции Газни Лагмани сдал ее одноименный центр в обмен на беспрепятственный выход, но был арестован силами безопасности режима.

По сути, под контролем режима остается только Кабул и небольшая часть окружающих его провинций. Узбекская община во главе с маршалом Дустумом надеется отстоять Мазари-Шариф. Но в целом ситуация сомнений не вызывает – вопрос лишь в том, когда именно Талибан окончательно утвердит свою власть в стране.

Вывод войск НАТО не оставлял ни малейших сомнений в будущем кабульского режима, однако то, что он начал рассыпаться еще до окончательного ухода оккупантов, вызывает вопросы собственно к США – они так и не смогли за 20 лет подготовить минимально дееспособную власть в стране.

Впрочем, это классическая ситуация – для Америки безопасность региона, из которого она уходит, не является критически важной. Наоборот – теперь Афганистан становится головной болью региональных игроков, причем в эту игру хотят вмешаться и достаточно удаленные субъекты вроде Турции, которая старается использовать афганский кризис для продвижения своих интересов в регионе.

Америка выходит из схватки, но остается над ней. Интерес США – как раз во внешнем управлении возникающим хаосом. Не всегда у них это получается, но в эту игру они умеют играть все равно лучше всех.

Источник: Эль Мюрид



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