 

В ДНР обвинили ВСУ в доставке боеприпасов на линию соприкосновения

13.08.2021, 4:24, Новости дня
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Вооруженные силы Украины подвозят боеприпасы на позиции в районе подконтрольной Киеву Красногоровки, рядом с Донецком, сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«На позиции в районе (подконтрольной Киеву – прим. ВЗГЛЯД) Красногоровки производится доставка 82- и 120-миллиметровых мин, а также боеприпасов к стрелковому оружию и гранатометам. Их подвоз осуществляется двумя способами – военным грузовым транспортом скрытно в ночное время или днем на грузовом автомобиле с символикой представительства Украины в СЦКК», – отметил Басурин, передает РИА «Новости».

По его словам, украинское командование готовит провокацию, «направленную на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения».

Басурин также уточнил, что минометным подразделениям украинских силовиков «поставлена задача ведения хаотичного неприцельного огня» по позициям Народной милиции, а также по поселку Старомихайловка на западной окраине Донецка, чтобы спровоцировать ответный огонь.

«Мы не исключаем, что полученные таким образом видеозаписи Украина будет использовать в качестве доказательств нарушения перемирия со стороны ДНР на очередной встрече контактной группы 26 августа», – сказал Басурин.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что Минобороны Украины устанавливают камеры видеонаблюдения для отслеживания передвижения наблюдателей ОБСЕ с целью подготовки провокаций.



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