 

Обнимавшаяся с Ласицкене украинка заявила о «российско-украинской войне»

13.08.2021, 4:24, Новости дня
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которую начали травить за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, заявила, что верна Украине и что «враг готов на все».

«Спасибо всем за теплую встречу на Родине! Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн. Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло. Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир», – написала девушка на своей странице в Facebook.

Магучих отметила, что для нее честь быть в рядах Вооруженных сил Украины, «которые защищают страну в российско-украинской войне».

«Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!» – заключила спортсменка.

Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.

Сама Магучих заявила, что в совместном фото с российской спортсменкой, из-за которой ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.



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