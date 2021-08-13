 

Мнение: Взрыв в Воронеже

13.08.2021, 3:36, Разное
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В Воронеже на остановке взорвался автобус. Пострадали 14 человек, есть тяжелые, у одной женщины пришлось ампутировать ногу. Версию с взорвавшимся газовым баллоном https://rusnext.ru/news/1628796713244638 в АТП, которому принадлежит автобус, отметают https://vestivrn.ru/news/2021/08/12/perevozchik-oproverg-versiyu-o-vzryve-gaza-v-voronezhskoi-marshrutke/. Само собой, рассматривается и версия о теракте. Вице-губернатор заявил, что это не теракт.
На месте работают ФСБшники, полагаю, в течение суток должны выяснить – теракт это или какая-то халатность.

Момент взрыва.

Свидетельство водителя.

Источник: Colonel Cassad



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