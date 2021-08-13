Мнение: Воронеж

В Воронеже взрыв автобуса. Первоначальное сообщение о взрыве газового баллона, по всей видимости, действительности не соответствует — и водитель, и перевозчик утверждают, что автобус был дизельным. На месте работают взрывотехники ФСБ, опубликовано видео регистратора, на котором виден характерный белый дым в момент взрыва, что более похоже на взрыв при использовании, к примеру, аммиачной селитры. Увы, есть погибшая – умерла в реанимации женщина. Пострадавших уже шестнадцать.

Все-таки вероятность того, что автобус был взорван, достаточно велика. Что логично ставит вопрос: что произошло. Версий, понятно, много.

Первая — теракт. В таком случае террористы должны объявиться и заявить о своей причастности. Хотя это происходит и не всегда. Но если объявятся и будут какими-то внятными, то версия теракта может стать основной.

Второй вариант — случайность. Ну вот кому-то приспичило по какой-то надобности везти самодельное взрывное устройство. Рыбак-браконьер какой-то. У меня в группе был слегка не в себе химик-любитель, он умудрился в своей школьной юности украсть где-то литровую банку жидкого брома и разбил ее случайно в рейсовом автобусе. Не сел только по малолетке — был еще школьником. Правда, на первом же курсе как-то странно погиб, выпав с высотки на Ленинском проспекте Москвы. В любом случае — возможно.

Третий вариант — криминал. Почему бы и нет. Дележка маршрутов между перевозчиками. Дело не совсем привычное, но если сверху донизу страной управляют гангстеры, то почему Воронеж должен быть заповедником честного бизнеса?

Далее идут неприятные (хотя куда уж более) сюжеты с общим названием «рязанский сахар». В разных комбинациях заинтересованных сторон.

В общем, однозначно сейчас говорить о чем-то не приходится. Но ясно, что ситуация не бытовая.

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