В Ярославской области погибли три человека в ДТП с двумя автомобилями

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13.08.2021, 3:30, Новости дня
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В результате столкновения двух автомобилей в Ярославской области погибли три человека, еще один госпитализирован, информирует УМВД по региону.

«В четверг около 17.27 в Угличском районе на автодороге «Сергиев Посад – Калязин – Углич – Череповец» в районе деревни Баскачи произошло ДТП – столкновение автомобилей Volvo и Great Wall. По предварительной информации, в результате ДТП на месте погибли трое мужчин. В медучреждение с травмами госпитализирована женщина», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, информирует полиция. Прокуратура Ярославской области сообщает, что подключилась к выяснению деталей ДТП.

Накануне на востоке Москвы после аварии с автобусом и двумя легковыми автомобилями были госпитализированы четыре человека.



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