 

Сокращение белого населения зафиксировано в США впервые с XVIII века

13.08.2021, 3:30, Новости дня
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Впервые с начала проведения переписей в США в 1790 году в стране в абсолютных числах снизилось количество белых американцев, свидетельствуют данные Бюро переписи.

Авторы переписи подчеркивают, что единственным критерием в данном случае была самоидентификация самих участников переписи. Число людей, назвавшихся белыми без какого-либо другого происхождения, по-прежнему составляет большинство в относительных и абсолютных показателях, передает РИА «Новости».

Однако по итогам переписи 2020 года, численность белого населения сократилось до 204,3 млн человек – снижение на 8,6% с 2010 года, когда к белым относили себя 223,6 млн американцев. При этом белые впервые составили в процентном отношении менее 60% населения – их 57% (в 2010 году – 63,7%), передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

С момента переписи 2010 года смешанного населения стало больше: с 9 млн оно выросло до почти 34 млн человек. Кроме того, испаноязычные и латиноамериканцы составили группу в 62 млн человек (рост на 23%), афроамериканцы – 46,9 млн, люди азиатского происхождения – 24 млн, коренные американцы – 9,7 млн, коренные жители тихоокеанских островов – 1,6 млн.

Напомним, в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США в минувшую среду президент США Джо Баден заявил о необходимости искоренения проблемы системного расизма в американском обществе. Убийство белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года и последовавшие за этим события лишь подчеркнули, по мнению главы Белого дома, неотложность решения этой проблемы. В ответной речи оппозиции, порученной единственному чернокожему сенатору-республиканцу Тиму Скотту, противники президента обвинили Байдена в разжигании расовых разногласий в США ради получения демократами политических выгод.



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