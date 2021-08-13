 

Стадион, рынок и завод подтопило в Керчи

13.08.2021, 3:30, Новости дня
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В результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив», сообщили в администрации города.

Подтопление произошло из-за подъема вод в реках Катерлез, Восточный Булганак, на реке Мелек-Чесме «дежурит мониторинговая группа» , передает ТАСС.

11 августа в Керчи выпало 15 мм осадков, в Судаке – 10 мм, в Симферопольском районе – 10 мм, в Ялте – 6 мм, в Феодосии – 6 мм. 12 августа на территории Кировского района – 36 мм, в Ленинском районе – 21 мм, в Керчи – 40 мм. В пятницу на востоке Крыма, в Керченском проливе, на Черном море в районе от Феодосии до Керчи и по западной половине Азовского моря ожидается усиление ветра, сильный дождь, град, грозы, шквалы 21–26 м/с.

Врио главы администрации Святослав Брусаков сообщил, что власти Керчи считают ситуацию с подтоплениями улиц города стабильной, речи об эвакуации населения сейчас не идет.

Напомним, власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей.



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