Мнение: Кандагар пал

Вслед за Гератом, ближе к ночи пал и Кандагар, второй по величине города Афганистана после Кабула. Большую часть города, включая административный район контролирует Талибан. Губернатор провинции ведет переговоры с талибами, чтобы те проявил милосердие позволили оставшимся военным и чиновникам отступить к аэропорту Кандагара, чтобы их оттуда эвакуировали вертолетами. Технику, тяжелое вооружение и боеприпасы, предполагается сдать Талибану. По всей видимости сделка будет реализована в течение суток. Официальные лица связанные с правительством Афганистана подтверждают фактическую потерю города.

Таким образом, весь западный Афганистан 12 августа перешел под контроль Талибана.

Афганские источники сообщают, что по итогам прошедшего дня США предложили президенту Афганистана уйти в отставку, чтобы добиться перемирия с Талибаном.

Бегство от Талибана в Кандагаре.

PS. Кроме Кандагара и Герата, сегодня пал и Бадгис. Конец текущего правительства Афганистана все ближе. Без американской поддержки быстро выяснилось, что сидело оно исключительно на иностранных штыках, а как штыки ушли, все начало рассыпаться. За 20 лет в Афганистане фактически не создали государства как такового, одна видимость. Разительный контраст с советским правительством Афганистана, которое после ухода советских войск 3 года вело упорную борьбу, а если бы не не прекращение помощи из развалившегося СССР, то оно могло вести ее куда дальше. Сейчас же мы видим, как все рассыпается еще до ухода американских войск.

К 13 августа Талибан контролирует уже 12 из 34 провинциальных центров. Грубо говоря, треть крупнейших городов страны были захвачены за неделю.

США уже понимают, что не могут спасти лицо.

Сегодня было объявлено, что готовится сокращение персонала посольства в Кабуле, а американские переговорщики на встрече с талибами просили их не атаковать посольство, если Талибан захватит Кабул.

В текущем контексте не если, а когда.

Беснующий Джон Болтон назвал происходящее сдачей американских интересов и ужасающей ошибкой администрации Байдена.

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