 

Власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней

13.08.2021, 2:36, Новости дня
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Экскурсионным туристическим группам рекомендовали воздержаться от поездок по достопримечательностям Керчи до воскресенья. В ближайшие два дня ожидаются сильные дожди и возможны новые подтопления.

«В связи с обильным выпадением осадков и угрозой подтопления территории города Керчи туристическим автобусам и экскурсионным группам рекомендуется воздержаться от посещения достопримечательностей Керчи в период с 12 по 14 августа», – говорится в сообщении администрации города.

Отмечается, что «также жителям и гостям города Керчи рекомендовано воздержаться от посещения и выезда с палатками в места, не оборудованные для отдыха».

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. Начальник ГУ МЧС РФ по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидаются в ближайшие два дня.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Ялте, синоптики прогнозируют сильные дожди, град, возможен сход оползней и селевых потоков.

Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту.

Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек.

Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.



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