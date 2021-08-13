НАК прокомментировал взрыв в автобусе в Воронеже

В связи со взрывом в автобусе в Воронеже отрабатываются различные версии произошедшего, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Оперштаб НАК координирует работу служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по «минимизации последствий происшествия».

РИА «Новости» сообщает, что следственные действия на месте взрыва завершены. Криминалисты ушли к своим автомобилям, а коммунальные службы приступили к уборке территории. Поврежденный автобус пока остается на дороге.

Для криминалистов на место взрыва пригнали еще один ПАЗ – они осматривали то один, то другой автобус, особое внимании уделяли бензобаку, участку салона над задним левым колесом, а также четвертому ряду сидений по стороне водителя. За ними наблюдали около 300 человек, но когда начался дождь, собравшиеся постепенно разошлись.

Напомним, взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась в реанимации. Высказывалось предположение, что мог взорваться газ, но власти сообщили, что автобус работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования. Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.