Нефтяники увеличили продажи бензина на бирже

Нефтяные компании в среднем нарастили долю продажи бензина на бирже до 27% от объема производства, сообщили Минэнерго РФ и ФАС.

В совместном заявлении ведомств указывается, что с начала августа «в среднем за сутки через биржевой канал реализуется 21,6 тыс. тонн по бензину АИ-92» (рост на 5%, если сравнивать с 2019 годом), 13,8 тыс. тонн АИ-95 (плюс 40%). Такой уровень «почти в 2,5 раза превышает минимальный норматив биржевых продаж» в 11%. Продажи дизельного топлива также почти в 2,5 раза превышают минимум (18% при минимуме в 7,5%), передает ТАСС.

Российский рынок обеспечен топливом в полном объеме. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что запасы с нефтебаз отгружают «на внутренний рынок, поскольку текущий уровень запасов топлива находится на достаточно высоком для данного сезона уровне».

Минэнерго и ФАС не видят причин для возникновения ажиотажного спроса. ФАС заявила, что «при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования». Ведомство запросило у нефтяных компаний реестр заключенных договоров на поставку и закупку нефтепродуктов. Ведется детальное изучение отдельных биржевых сделок.

Напомним, правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на бензин. 12 августа оптовая цена Аи-92 на бирже установила новый рекорд, превысив 58 тыс. рублей за тонну.