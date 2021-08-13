Мнение: О бегущих и бегущих от Путина тысячами

Кто готов поспорить с тем, что «никогда ещё россиянам не жилось так хорошо, как при Владимире Путине!» и высоких ценах на #нефть? Всюду расцвет и стабильность: нивы колосятся, стада тучнеют, ракеты летают, враги трепещут. Мужчины довольны, женщины счастливы – осанна, богоизбранный президент!

Лишь один «ничтожный» факт портит эту картину: последние восемь лет растёт год от года число бегущих из путинского рая. Зачем? Почему? Куда?

А что мы вообще про них знаем?

Вот как отвечает на этот вопрос экономист и публицист Яков Миркин

Кто они?

«В начале 2000-х среди иммигрантов из России в возрасте от 15 лет и старше значительную часть (43%) составляли лица с высшим образованием… Американская перепись 2000 года зафиксировала высокий образовательный уровень у уроженцев России: в возрасте от 25 лет и старше более половины из них имели степень бакалавра и магистра (52%). Из американцев аналогичными степенями обладал только каждый четвёртый…».

Зачем они едут?

Вот ответы эмигрантов в ЕС: 36,5% – экономическая мотивация, 18,8% – личные амбиции, 8,2% – за лучшими условиями жизни, 7% – образование, 29,4% – безопасность. Абсолютное большинство этих мотивов – экономические. Быть там – где лучше.

И ещё – в эмиграции из России в дальнее зарубежье преобладали женщины. Это они отправлялись за лучшей судьбой. В 2009 г. в Италию женщины – 83% потока эмигрантов, в Испанию – 68%, во Францию – 65%, в Нидерланды – 64%, в Германию – 61%, в США – 55% и т.д. От этого – не по себе.

Счёт каждый год идёт не на тысячи, – на десятки тысяч, по некоторым данным – и на сотни тысяч: Росстат в своих отчётах занижает число уезжающих за рубеж на ПМЖ.

В любом случае, #Россия – страна вывоза, ухода, увода людей, имущества, их идей, капитала. Теперь стали уходить и русские – не власть имущие, не меньшинства, а просто народ, ищущий, где лучше. И, самое стыдное – уходят женщины.

Причины? Неудачные, жестокие модели обществ 1990-х – 2010-х и 2020-х.

Вот, кстати, показательные графики в дополнение. Этот.

И этот.

Говорят сами за себя.

Что ещё показательно: почти каждый третий мотивом отъезда называет не сытный кусок, а свою #безопасность. То есть, треть молодых, образованных, энергичных – видят себя и своих близких в опасности при нынешней власти. Не успокаивают их ни растущее число полицейских и росгвардейцев, ни астрономические траты на оборону, призванные отвадить любого супостата, ни решительное искоренение внутренних врагов, мешающих простому народу жить спокойно. А может быть, всё перечисленное – как раз и есть мотивы бежать подальше от этой страны?

Какое у неё тогда может быть светлое будущее?

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