 

Местные власти подтвердили захват талибами Кандагара

13.08.2021, 1:42, Новости дня
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили Кандагар, сообщили местные власти.

Власти подтвердили, что город был захвачен в четверг вечером. Чиновники и их окружение, предположительно, бежали в аэропорт, чтобы покинуть город, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, прежде о захвате города сообщали сами талибы. Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году. Город сдал мулла Накибулла без боя. Кандагар был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан — шариатского государства, существовавшего с 1996 по 2001 год.



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