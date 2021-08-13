Участника Олимпиады Полянского заподозрили в использовании допинга

Допинг-тест российского триатлониста Игоря Полянского, который участвовал в Олимпиаде, показал положительный результат на эритропоэтин, сообщила Международная федерация триатлона.

Пробу взяли в июле во Владивостоке, где россияне готовились к Олимпиаде в Токио. Полянский может запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде. Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория сообщила федерации о результатах теста россиянина 5 августа. Полянскому 31 год. На Олимпиаде в Токио он занял 43-е место, передает ТАСС.

Федерация триатлона РФ сообщила, что «придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил». Указывается, что «уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований», будет «проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена».

Напомним, главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский рассказал о допинг-контроле на Олимпиаде и сообщил, что на Играх в Токио все допинг-тесты, которые сдали российские спортсмены, показали отрицательный результат. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс также заявлял, что МОК не нашел у российских атлетов положительных допинг-тестов.