Стрельба произошла в английском Плимуте, есть жертвы и пострадавшие

В результате стрельбы в английском Плимуте несколько человек погибли, информирует полиция. По информации СМИ, жертвами стали пять человек.

Местный парламентарий Джонни Мерсер заявил, что стрельба не связана с терроризмом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Полиция сообщает, что вечером 12 августа «поступил вызов в связи с серьезным происшествием с использованием огнестрельного оружия». На вызов прибыли полиция и медики. «Несколько человек на месте происшествия убиты, еще нескольким пострадавшим оказывается помощь», – приводит ТАСС текст сообщения.

Sky News передает со ссылкой на высокопоставленный источник, что преступник не представляет опасности. Сообщается, что он получил огнестрельное ранение и, скорее всего, мертв. При этом пока не ясно, был ли он обезврежен полицией.