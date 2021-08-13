 

Найдена возможная причина мультивоспалительного синдрома у детей после COVID-19

13.08.2021, 1:14, Разное
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Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C) возникают спустя несколько недель после заражения SARS-Cov-2. Это состояние характеризуется тяжелой лихорадкой, болями в животе, покраснением глаз и кожными высыпаниями. В самых тяжелых случаях пациентам может потребоваться искусственная вентиляция легких и поддержка артериального давления. Как сообщили в своем новом исследовании ученые из медицинского центра Маунт-Синай, только в США на сегодняшний день зарегистрировано более 2,6 тысячи случаев MIS-C, в том числе с летальными исходами.

Специалисты собрали образцы крови у восьми пациентов от 5 до 20 лет, которые были госпитализированы с симптомами MIS-C. В группу контроля были включены образцы семи детей с хроническими заболеваниями и подтвержденным COVID-19 и четырех здоровых.

Затем ученые выделили РНК из образцов крови и сконструировали генные сети, участвующие в механизме в MIS-C. У всех детей с мультисистемным воспалительным синдромом были обнаружены серьезные «сбои» в иммунной системе. Исследователи обнаружили подавление двух типов иммунных клеток: естественных киллеров (NK) и Т-клеток CD8+. Ученые отметили, что когда CD8+ подвергаются агрессивному воздействию патогенов, они истощаются, а иммунный ответ ослабевает. Увеличение количества NK-клеток также связано с истощением CD8 + Т-клеток.

«Наше исследование показало, что истощение Т-клеток у пациентов с MIS-C является одним из потенциальных факторов этого заболевания. Увеличение как NK-клеток, так и циркулирующих истощенных CD8 + Т-клеток вероятно может улучшить симптомы этого воспалительного заболевания», — сообщили авторы исследования.



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