Скончался один из пострадавших в результате взрыва в автобусе в российском Воронеже

“Число жертв выросло до 18. Речь, конечно, о пострадавших. Из них умерла одна женщина”, – написал он.

У пострадавшей, о которой сообщалось сразу после взрыва, были оторваны голени, женщина пребывала в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 238 (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса РФ.

Контекст:

Взрыв произошел в Воронеже в автобусе, когда он остановился на остановке. Момент взрыва попал на видео.

Изначально речь шла о 14 пострадавших, четыре из них – с серьезными повреждениями.

Всего, по оценкам, в салоне автобуса в момент взрыва находилось около 30 человек.

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