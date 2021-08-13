 

Власти Воронежской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве

13.08.2021, 0:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате взрыва автобуса в Воронеже пострадали 16 человек, сообщил департамент здравоохранения Воронежской области. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что число пострадавших выросло до 18 человек, одна из пострадавших скончалась.

Как сообщается на сайте ведомства, на место взрыва «оперативно выехали бригады скорой помощи и бригада центра медицины катастроф». 13 пострадавших находятся в БСМП номер 1. Трое «находятся в реанимации, один человек в операционной» в тяжелом состоянии. Еще пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, двое – «ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась».

Еще два человека были доставлены в ожоговое отделение ВОКБ номер 1. Один из них «находится в состоянии средней степени тяжести» (ожоги первой-второй степени), второму «госпитализация не потребовалась», у него поверхностные ожоги. Также одного пациента в состоянии средней степени тяжести «доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь», после чего перенаправили в БСМП номер 10, у него травмы ног.

Гусев выразил соболезнования родным и близким женщины, погибшей в результате взрыва.

Отметим, что некоторые из пассажиров самостоятельно покинули место взрыва после оказания им помощи.

Напомним, высказывалось предположение, что взорвался газ – источник заявлял, что «газовые баллоны были установлены на крыше» автобуса кустарным способом. Замглавы городского управления транспорта Максим Захаров сказал, что автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Зеленский не исключил референдум о разрыве Украины с Донбассом

06.09 / Линкявичюс заявил, что ЕС бездействует в ситуации с Беларусью

09.12 / Познер объяснил отрицательное отношение россиян к демократии

24.03 / Байден призвал Конгресс запретить продажу штурмового оружия в США

10.08 / Экс-глава СУ СК по Иркутской области назначен врио зампреда правительства Приангарья

08.02 / В мире: Мафия поставила под угрозу жизнь президента Сербии

26.07 / Вооруженный демонстрант выстрелил в своих соратников в США

28.12 / Яценюк: Провал 2020 года – потеря веры людей во власть и в будущее. Но Украина вновь выстояла

02.05 / Полиция начала проверку оскорбления в соцсети жертв ДТП в Ставропольском крае

20.06 / Гинцбург предупредил вакцинирующихся об опасности перегрева в жару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика