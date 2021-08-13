Власти Воронежской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве

В результате взрыва автобуса в Воронеже пострадали 16 человек, сообщил департамент здравоохранения Воронежской области. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что число пострадавших выросло до 18 человек, одна из пострадавших скончалась.

Как сообщается на сайте ведомства, на место взрыва «оперативно выехали бригады скорой помощи и бригада центра медицины катастроф». 13 пострадавших находятся в БСМП номер 1. Трое «находятся в реанимации, один человек в операционной» в тяжелом состоянии. Еще пятеро госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, двое – «ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась».

Еще два человека были доставлены в ожоговое отделение ВОКБ номер 1. Один из них «находится в состоянии средней степени тяжести» (ожоги первой-второй степени), второму «госпитализация не потребовалась», у него поверхностные ожоги. Также одного пациента в состоянии средней степени тяжести «доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь», после чего перенаправили в БСМП номер 10, у него травмы ног.

Гусев выразил соболезнования родным и близким женщины, погибшей в результате взрыва.

Отметим, что некоторые из пассажиров самостоятельно покинули место взрыва после оказания им помощи.

Напомним, высказывалось предположение, что взорвался газ – источник заявлял, что «газовые баллоны были установлены на крыше» автобуса кустарным способом. Замглавы городского управления транспорта Максим Захаров сказал, что автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования.