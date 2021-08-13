В СК открыли уголовное дело о взрыве автобуса в Воронеже

В связи со взрывом автобуса в Воронеже открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

СУ СК по Воронежской области «по результатам первоначального осмотра места происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 ст. 238 УК», сообщается на сайте Следственного комитета России.

Петренко сообщила, что в Воронеже на остановке общественного транспорта недалеко от ТЦ «во время посадки пассажиров произошел хлопок, в результате которого пассажиры получили травмы различной степени тяжести, автобус – серьезные механические повреждения».

Напомним, высказывалось предположение, что взорвался газ – источник заявлял, что «газовые баллоны были установлены на крыше» автобуса кустарным способом. Замглавы городского управления транспорта Максим Захаров сказал, что автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась. Глава СК Александр Бастрыкин «поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате». По его поручению в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи центрального аппарата для оказания практической помощи.