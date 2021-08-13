 

В СК открыли уголовное дело о взрыве автобуса в Воронеже

13.08.2021, 0:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В связи со взрывом автобуса в Воронеже открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

СУ СК по Воронежской области «по результатам первоначального осмотра места происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 ст. 238 УК», сообщается на сайте Следственного комитета России.

Петренко сообщила, что в Воронеже на остановке общественного транспорта недалеко от ТЦ «во время посадки пассажиров произошел хлопок, в результате которого пассажиры получили травмы различной степени тяжести, автобус – серьезные механические повреждения».

Напомним, высказывалось предположение, что взорвался газ – источник заявлял, что «газовые баллоны были установлены на крыше» автобуса кустарным способом. Замглавы городского управления транспорта Максим Захаров сказал, что автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 18 человек, одна из пострадавших скончалась. Глава СК Александр Бастрыкин «поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате». По его поручению в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи центрального аппарата для оказания практической помощи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Украинские каналы собрались наказать за трансляцию фильмов на русском языке

14.11 / Лукашенко заявил о начале передачи полномочий президента Белоруссии

05.08 / Нефть подешевела на росте числа заболевших коронавирусом

17.09 / Директор сгоревшей клиники в Красноярске задержана

02.02 / Полицейские в США задержали 9-летнюю девочку, применив перцовый баллончик. Ребенок хотел убить свою мать

14.05 / Израиль начал сухопутную операцию против сектора Газа. Нетаньяху сказал, что она продлится “столько, сколько потребуется”

03.06 / Guardian – пандемия в США подхлестнула продажи оружия

03.02 / Рубль вырос к доллару и евро

18.01 / Посягательство на права и свободы – Марин Ле Пен выступила против «паспортов вакцинации»

10.07 / В Госдуме усомнились в цене на нефть по 150 долларов за баррель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика