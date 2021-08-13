 

ФК «Сочи» вылетел из Лиги конференций УЕФА

13.08.2021, 0:48, Новости дня
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Матч третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между «Сочи» и белградским «Партизаном» завершился поражением российского клуба, сообщают информационные агентства.

Встреча в Белграде была ответной. Первый матч завершился со счетом 1:1, во втором в основное и дополнительное время также была ничья – 2:2. За «Сочи» дубль оформил Сергей Терехов, «Партизан» ответил голами Милоша Йоича и Александара Шчекича. Победу белградскому клубу принесла серия пенальти (4:2). «Сочи» вылетел из квалификации Лиги конференций и завершили выступление в еврокубках, передает РИА «Новости».



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