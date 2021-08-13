 

Мнение: Шойгу оправдывает геноцид?

13.08.2021, 0:32, Разное
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Министр обороны России, оказывается, заявил, что ему повезло….

10 августа, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов» и обсуждая «разложение современного общества», Сергей Шойгу вспомнил о своих «рабочих контактах» и заявил: «Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать. Это и Милошевич, Караджич, генерал Младич. И кого-то уже нет, но они тогда в последний момент поняли, что страна разлагается изнутри».

Это что же получается? Шойгу сочувствует военным преступникам, осужденным за геноцид?

Того же Радована Караджича, бывшего президента Республики Сербской, Гаагский трибунал приговорил к пожизненному заключению за организацию массовой резни в Сребренице в 1995 году и другие преступления в ходе боснийской войны.

Командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич также получил пожизненное. Именно его армия, по версии Гаагского трибунала, убила от 7 до 8 тысяч мужчин-мусульман в Сребренице и организовала депортацию их жен и детей из города.

Шойгу гордится знакомством с этими упырями? Сожалеет, что они поздно поняли, что «страна разлагается изнутри». А если бы поняли раньше, крови на их совести было бы еще больше?

Нет ли в словах Шойгу оправдания геноцида?

На снимках: Слободан Милошевич, Ратко Младич и Радован Караджич Фотографии ЕРА отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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