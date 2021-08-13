 

Трое в Гааге, не считаясь с министром

13.08.2021, 0:28, Разное
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Сергей Шойгу «счастлив», что работал с Караджичем, Младичем и Милошевичем. У Международного трибунала совсем другая позиция. Напоминаем, о ком идет речь.

Министр говорит

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая 10 августа на молодежном форуме «Территория смыслов» и обсуждая «разложение современного общества», пустился в воспоминания о своих рабочих контактах в прошлом. В частности, идущий первым номером в списке «Единой России» на выборах в Госдуму Шойгу заявил: «Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать. Это и Милошевич, Караджич, генерал Младич. И кого-то уже нет, но они тогда в последний момент поняли, что страна разлагается изнутри».

«Новая» предлагает кратко вспомнить, что это за люди, работа с которыми является «везением».

Радован Караджич

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич в зале суда в Гааге, 2019 год. Фото: ЕРА

Бывшего президента Республики Сербской в период боснийской войны Радована Караджича Гаагский трибунал приговорил к 40 годам тюрьмы за организацию массовой резни в Сребренице в 1995 году и другие преступления в ходе боснийской войны. И Караджич, и Младич участвовали в операции в зоне безопасности ООН после вхождения сербских сил. Занятие Сребреницы и Жепы сопровождалось массовыми расстрелами и изнасилованиями мирных жителей-мусульман. Точное число погибших неизвестно — тела сбрасывали в братские могилы. По разным оценкам, в Сребренице погибли как минимум 8000 человек. Сербская сторона часто указывает на то, что до этих чисток мусульмане также проводили этнические рейды в сербских поселениях. После событий в Сребренице НАТО приняло программу бомбардировки сербов. В 2019 году приговор Караджичу ужесточили до пожизненного.

Ратко Младич

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич входит в зал суда в Гааге, 2021 год. Фото: ЕРА

Командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич также получил пожизненное. Именно его армия, по версии Гаагского трибунала, убила от 7 до 8 тысяч мужчин-мусульман в Сребренице и организовала депортацию их жен и детей из города. Кроме того, генерала считают ответственным за блокаду Сараева (10 тысяч погибших жителей) и за захват заложников из числа персонала ООН в 1995 году. В 2021 году приговор оставили в силе.

Слободан Милошевич

Фото: ЕРА

Слободан Милошевич — президент Сербии (еще в составе Югославии), а затем — глава Союзной Республики Югославия после распада СФРЮ. В ходе политической карьеры и во время вооруженных конфликтов с Милошевичем взаимодействовали мировые державы — он подписывал Дейтонские соглашения в США, встречался с президентом РФ Борисом Ельциным. Во время войны с силами желающего отделиться Косова американская сторона обвинила Милошевича в военных преступлениях. После этого авиация НАТО начала бомбардировки.

Гаагский Международный трибунал по бывшей Югославии вменял Милошевичу в вину массовые убийства боснийских мусульман и хорватов, создание концлагерей в Боснии, насильственное переселение более 250 тысяч человек, пытки, разрушение населенных пунктов, нападение на мирных жителей и нарушение обычаев войны. Милошевич умер в тюрьме в 2006 году, не дождавшись приговора.

Источник: Новая газета



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