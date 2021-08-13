 

В Китае из-за случая COVID-19 частично закрыли третий по загруженности порт мира

13.08.2021, 0:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все входящие и исходящие перевозки в одном из терминалов в порту Нинбо-Чжоушань были приостановлены из-за “системного сбоя”.

Агентство отмечает, что на закрытый терминал приходится около 25% контейнерных грузов, проходящих через порт.

Bloomberg подчеркивает, что это уже второе закрытие китайского порта из-за COVID-19. В конце мая примерно месяц не работал порт в Шэньчжэне, что привело к скоплению товаров на заводах и складах, а также, вероятно, подняло тарифы на грузоперевозки, которые находятся на рекордном уровне.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В январе 2021 года сообщалось, что Китаю удалось взять распространение коронавируса под контроль благодаря проведению массового тестирования, строгому карантину и ограничениям на передвижение, писало “ВВС News Україна”.

Однако 25 июля в КНР впервые с января обнаружили самый высокий суточный показатель заболеваемости коронавирусом. Было выявлено 76 случаев, писало Reuters.

По данным Worldometers, по состоянию на 12 августа всего в КНР обнаружили почти 94,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерло из-за последствий болезни более 4,6 тыс. человек. Сейчас в Китае более 1,8 тыс. больных COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / Штаб Бабарико назвал местонахождения Колесниковой

06.08 / Брайан Хук уходит с поста спецпредставителя США по Ирану

11.08 / “Астанавитесь! Ростов не резиновый”. Фотожабы на выборы президента в Беларуси

23.11 / Антисептик для рук сняли с продажи в Якутии после смерти семи человек

16.08 / Умер актер Николай Губенко

27.11 / Врачи назвали главные признаки инфаркта

01.09 / Украина похвасталась рекордными объемами газа в ПХГ

06.02 / Разумков рассказал, зачем записал ролик о начале новой сессии Рады и готовится ли он к выборам

26.04 / ВМС Индонезии обнаружили пропавшую подлодку

25.07 / “Мать позвала больная свекровь”. Джапарова рассказала подробности исчезновения в Крыму трехлетнего Мусы Сулейманова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика