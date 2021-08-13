В Китае из-за случая COVID-19 частично закрыли третий по загруженности порт мира

Все входящие и исходящие перевозки в одном из терминалов в порту Нинбо-Чжоушань были приостановлены из-за “системного сбоя”.

Агентство отмечает, что на закрытый терминал приходится около 25% контейнерных грузов, проходящих через порт.

Bloomberg подчеркивает, что это уже второе закрытие китайского порта из-за COVID-19. В конце мая примерно месяц не работал порт в Шэньчжэне, что привело к скоплению товаров на заводах и складах, а также, вероятно, подняло тарифы на грузоперевозки, которые находятся на рекордном уровне.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В январе 2021 года сообщалось, что Китаю удалось взять распространение коронавируса под контроль благодаря проведению массового тестирования, строгому карантину и ограничениям на передвижение, писало “ВВС News Україна”.

Однако 25 июля в КНР впервые с января обнаружили самый высокий суточный показатель заболеваемости коронавирусом. Было выявлено 76 случаев, писало Reuters.

По данным Worldometers, по состоянию на 12 августа всего в КНР обнаружили почти 94,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерло из-за последствий болезни более 4,6 тыс. человек. Сейчас в Китае более 1,8 тыс. больных COVID-19.

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