 

В Пскове суд приговорил к 10,5 лет тюрьмы экс-координатора “Открытой России”, ее мужа – к 11 годам

13.08.2021, 0:18, Новости дня
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Мужа Милушкиной, активиста Артема Милушкина, тот же суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима.

Обвинение Милушкиным было объявлено по нескольким эпизодам уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере, а Артему – еще и за поджоги.

Приговоры вынесены на основании свидетельских показаний.

Тюремное заключение Милушкиной отложено до 2024 года, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет.

Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Телеканал “Настоящее время” отмечает, что прокуратура просила суд приговорить женщину к 12 годам тюрьмы, а мужчину – к 16 годам.

После оглашения приговора Милушкин принялся ломать скамейки в клетке суда.

Милушкин утверждает, что во время задержания перед митингом против полицейского произвола сотрудники МВД угрожали подкинуть “десяток граммов на карман”.

Милушкиных задержали в январе 2019 года. Артем находится в СИЗО, его жена – сразу под домашним арестом, потом – под обязательствами.

Контекст:

Сетевое движение “Открытая Россия” было учреждено в ноябре 2016 года в Хельсинки (Финляндия) российским политиком и бизнесменом Михаилом Ходорковским, который живет в эмиграции.

30 марта 2019 года на конференции “Открытой России” принято решение о ликвидации движения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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