Азербайджанскому дипломату, назвавшему Жириновского “жирной свиньей”, запретили въезд в РФ на 50 лет

Дипломату запрещен въезд в Российскую Федерацию сроком на 50 лет “за публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь”.

“МВД России предупреждает, что иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении Российской Федерации, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны в связи с тем, что их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности”, – заявили в министерстве.

Контекст:

Между Россией и Азербайджаном разгорелся скандал, который начался из-за высказываний об азербайджанском государстве лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В конце иля политик заявил, что в Азербайджане царит диктатура, его территорию в свое время иранский шах подарил Российской империи, а Нагорному Карабаху нужно придать международный статус или присоединить его к России.

Вахабзаде 10 августа записал видеообращение к Жириновскому, в котором назвал его “старым ослом” и “жирной свиньей”.

МИД Азербайджана отказался комментировать высказывания Вахабзаде, поскольку он был уволен еще в 2016 году и не представляет органы государственной власти.

Жириновский в эфире “Соловьев LIVE” сообщил, что “направит жесткое письмо” президенту Азербайджана и потребует возбудить против Вахабзаде уголовное дело. По его мнению, он ничего плохого про Азербайджан не сказал, а Вахабзаде на него “окрысился”.

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