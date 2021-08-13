Вице-мэра Николаева суд отправил под арест с альтернативой залога 3,5 млн грн. Сумма ущерба в деле – 26,8 млн

“Суд избрал меру пресечения заместителю мэра Николаевского горсовета, одному из подозреваемых в завладении 26,8 млн грн бюджетных средств при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве. Суд применил к чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной внесения залога в размере 3,5 млн грн”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3562199570549867

Ранее на заседании суд отпустил Коренева из-под стражи, придя к выводу, что он не пытался избежать ответственности.

Контекст:

11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в уголовном производстве о завладении 26,8 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Николаеве подозрение предъявлено восьми фигурантам: вице-мэру, еще одному чиновнику горсовета и шести предпринимателям.

В НАБУ утверждают, что вице-мэра Николаева задержали 10 августа в международном пункте пропуска “Лужанка – Берегшурань” на украинско-венгерской границе.

По данным следствия, в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади, а вице-мэр, первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью директорами частных фирм обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков.

По данным журналиста Олега Новикова, подозрение вручено, в частности, Кореневу, первому замдиректора департамента ЖКХ Николаевского горсовета Александру Брижатому, директору фирмы “БВК “Пик-Строй” Марине Лозовенко (она же – депутат Одесского горсовета от партии “Доверяй делам”).

Коренев 10 августа в Facebook рассказал, что с 7 августа находится в двухнедельном отпуске и планировал с семьей и друзьями выехать за границу, о чем заранее уведомил соответствующие службы. “На границе ко мне обратились сотрудники НАБУ с просьбой об отборе показаний и проверкой личных вещей. […] Со следствием я сотрудничаю. Также сегодня утром у меня в квартире проходил обыск по вышеуказанному делу. При обыске ничего не было найдено или изъято”, – писал он.

12 августа ВАКС избрал меру пресечения для еще одного фигуранта дела – предпринимателю. Его отправили под арест до 8 октября с альтернативой залога 272,4 тыс. грн.

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