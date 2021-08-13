Работал за деньги и не имел доступа к секретам – Times рассказала о британце, «завербованном Москвой»

Сотрудники спецслужб предполагают, что задержанный за шпионаж в пользу РФ охранник британского посольства в Берлине Дэвид Смит передал российской разведке данные о контртеррористической деятельности Великобритании, пишет The Times. Однако, так как наблюдение за Смитом было установлено за несколько месяцев до его ареста, вероятно, он получил неточные разведданные.



Reuters

Сотрудник британского посольства в Берлине, подозреваемый в шпионаже в пользу России, предположительно передал российской разведке секретные документы о британских контртеррористических операциях, пишет The Times.

Как отмечает издание, в настоящий момент сотрудники службы безопасности проводят полную оценку того, какие документы передавал задержанный 10 августа в Потсдаме охранник посольства 57-летний Дэвид Смит, у которого не было доступа к секретной информации. Однако уже сейчас предполагается, что некоторые из них относятся к борьбе с терроризмом. При этом переданные материалы касались британской, а не немецкой деятельности.

Считается, что Смит действовал в одиночку. По данным правоохранительных органов, британец начал заниматься шпионажем «не позднее» ноября 2020 года и его мотивацией были деньги, а не идеологические связи с Москвой.

«Обвиняемый по крайней мере единожды передавал российской разведке документы, полученные им в рамках профессиональной деятельности. В обмен он получил точно неустановленную денежную выплату», — утверждается в заявлении федеральной прокуратуры Германии.

Как стало известно The Times, британская контрразведка и немецкая разведка наблюдали за Смитом в течение нескольких месяцев до его ареста. В связи с этим существует вероятность того, что он получил в посольстве и передал в Россию неточные разведданные.

Британец уже предстал перед Федеральным судом в немецком Карлсруэ. В соответствии с немецким законодательством ему было предъявлено обвинение в «деятельности в качестве агента иностранной секретной службы», и он был заключён под стражу. По словам местных чиновников, гражданина Великобритании будут судить в Германии и он не будет экстрадирован на родину.

Источники издания в британском правительстве заявили, что опасаются экстрадиции Смита из-за устаревшего Закона о государственной тайне. «В Великобритании крайне сложно добиться возбуждения уголовного дела. Возможно, ему лучше остаться в Германии. У них в арсенале есть широкие полномочия, чтобы держать подозреваемых под стражей гораздо дольше», — признался британский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Дело в том, что британское законодательство, направленное на борьбу со шпионажем, не обновлялось с 1989 года и гласит, что преступлением считается передача иностранному государству «эскиза, плана, модели, записки или секретного официального пароля и кодового слова». Это означает, что, если охранник передал общую информацию, например данные о дипломатическом персонале или материалы об офисных сетях или системе Wi-Fi, он может быть освобождён от судебного преследования в Великобритании.