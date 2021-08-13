 

ABC News – «Талибан» может взять Кабул в ближайшие 90 дней

13.08.2021, 0:12, Новости дня
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На фоне вывода войск США из Афганистана ситуация в этой стране продолжает ухудшаться: «Талибан» установил контроль над девятью ключевыми городами и, по мнению аналитиков, может захватить Кабул уже через 90 дней, передаёт ABC News. При этом президент США Джо Байден заявил, что «не жалеет» о выводе войск, отметив, что афганцам нужно самим воевать за свою страну.

К зарубежным новостям. В этот час ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться: боевики «Талибана»* теперь контролируют девять ключевых городов. Взгляните на эту карту. На ней изображены провинции под контролем «Талибана» по состоянию на апрель, когда президент Байден впервые заявил о грядущем выводе американских войск. И вот сколько территории контролирует «Талибан» сейчас — почти две трети страны. Репортаж нашего старшего международного корреспондента Иана Паннелла.

Сегодня кризис в Афганистане продолжает обостряться: «Талибан» захватил уже девятый крупный город, постепенно приближаясь к главному призу — столичному Кабулу. Один американский чиновник подтвердил, что, согласно анализу военных, столица может пасть через 90 дней.

В городе Фарах на западе страны боевики «Талибана» победоносно патрулируют улицы. Белый флаг группировки теперь реет над провинциальной столицей Пули-Хумри — ещё одним из захваченных ими городов.

На этом и других роликах, выложенных самим «Талибаном», демонстрируется, как утверждают боевики, их растущий арсенал. В частности, сюда относится вертолёт, брошенный отступающими правительственными силами, а также несметное количество вседорожников «Хамви» и тяжёлой техники на бывшей армейской базе, которая теперь принадлежит боевикам.

Наш корреспондент Стефани Рамос задала вопрос президенту насчёт стремительного наступления «Талибана».

СТЕФАНИ РАМОС, корреспондент ABC News: Есть неоспоримые доказательства того, что в своём большинстве афганские силы не способны удержать свои позиции. Изменился ли ваш нынешний план по выводу американских войск?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Им нужно воевать ради самих себя. Воевать за свою страну. Мы продолжим выполнять свои обязательства, однако об этом решении я не жалею.

ИАН ПАННЕЛЛ, старший международный корреспондент ABC News: Почти все американские военнослужащие уже покинули Афганистан — за исключением 650 человек, которые охраняют посольство и аэропорт, однако очевидно, что в свете продвижения «Талибана» всё может измениться. Дэвид?

С нами был старший международный корреспондент Иан Паннелл, спасибо.

Дата выхода в эфир 12 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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