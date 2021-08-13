 

Американский журналист Бугайски: Россия готовится к войне с Польшей

13.08.2021, 0:08, Разное
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В сентябре состоятся совместные стратегические учения России и Белоруссии “Запад-2021”. Замначальника генштаба республики
Павел Муравейко отмечал, что это мероприятие носит исключительно оборонительную направленность. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что в рамках учений будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории.

Предстоящее событие вызывает беспокойство у журналиста американского издания Washington Examiner Януша Бугайски. Он уверен: совместные учения России и Белоруссии – это репетиция вооруженных конфликтов против стран Прибалтики и Польши. Автор обратил внимание на напряженность отношений Москвы и Варшавы.

Бугайски пишет, что у России и Польши разные взгляды насчет развития мира. Якобы российская сторона пытается подчинить соседей, а польская – выступает за демократию, отмечает “Общественная служба новостей”.

“Нападение России на Украину или строительство российских баз в Беларуси поставят под угрозу безопасность восточных границ Польши”, – считает журналист.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об информационной войне против России. Он заявил, что в западных центрах пропаганды набирают сотрудников из числа наших соотечественников. Глава ведомства дал понять, что эта деятельность осуществляется с помощью действующих в РФ некоммерческих организаций.



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