Опубликовано видео взрыва автобуса в Воронеже

Автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования, сообщил замглавы городского управления транспорта Максим Захаров.

Видеозапись взрыва появилась в Сети. Запись велась на видеорегистратор машины, стоявшей за взорвавшимся автобусом. На записи длиной чуть более одной минуты зафиксирована яркая вспышка в стоящем на остановке автобусе, сам взрыв, от которого вылетают стекла автобуса и деформируется крыша. В следующие секунды люди выходят из автобуса, горожане бегут к ним на помощь, передает РИА «Новости».

Захаров пояснил, что «это был маршрутный автобус 10А, он не имел газового оборудования, это дизельный автобус». Источник ТАСС уточнил, что возгорания после взрыва не было.

Представитель центра медицины катастроф сообщил, что «14 человек доставлены в областную больницу номер 1 и больницу скорой медицинской помощи, предварительно, четверо в тяжелом состоянии: двое в ожоговом отделении и двое с другими травмами». Кроме того, «на месте еще работают бригады скорой помощи». Дежурная городской службы скорой медицинской помощи сказала, что девять человек из числа пострадавших направлены в больницу скорой помощи.

Прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что в момент взрыва в автобусе «находилось 35 пассажиров, все сидячие места были заняты». Прокурор также уточнил, что инцидент произошел в 21.10 мск.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что открыто уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин «поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате». По его поручению в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи центрального аппарата для оказания практической помощи.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил проверить все автопарки города. Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что сотрудники управления транспорта администрации города будут выведены на постоянное дежурство на все маршруты общественного транспорта для проверки подвижного состава.

Напомним, представитель городской службы скорой медицинской помощи сообщил, что одна из пострадавших находится «в крайне тяжелом состоянии, у нее травматическая ампутация обеих голеней». Источник заявлял, что «газовые баллоны были установлены на крыше» автобуса кустарным способом.