Женщина скончалась в реанимации после взрыва в Воронеже

Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась в реанимации, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 16 человек. 13 «находятся в БСМП номер 1». Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии, пятеро – в состоянии средней степени тяжести, двое – «ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась». «Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Напомним, взрыв произошел в стоящем на остановке автобусе. Представитель городской службы скорой медицинской помощи сообщил, что одна из пострадавших находилась «в крайне тяжелом состоянии, у нее травматическая ампутация обеих голеней». Источник заявлял, что «газовые баллоны были установлены на крыше» автобуса кустарным способом. Замглавы городского управления транспорта Максим Захаров сказал, что автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, работал на дизельном топливе, на нем не было газового оборудования.