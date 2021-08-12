Охрана для актрисы Макеевой – Личное мнение

Анастасия Макеева, по её же признанию, оказывается, получает охрану от государства. Ну, или так она, по крайней мере, говорит.

«Как же я была удивлена, когда узнала, что оказывается театр – моя крепость. И оказывается, на всех моих спектаклях присутствует участковый – для спокойствия моего здоровья и защиты». КП



Фото: Соцсети

Это значит, и я, и вы — все мы оплачиваем из наших налогов охрану этой скандальной бабы.

У меня — вопрос: на каком основании сотрудник МВД, если Макеева, конечно, не врёт, выполняет функцию личного телохранителя второсортной актрисы? Это недопустимо.

Кто такая Макеева? Президент Путин? Может, к ней ещё и ФСО приставить? Или танк для надёжности, а заодно и индивидуальную систему ПВО?

Что это вообще за безумие?

Если же Макеева трындит, как дышит, то она заслуживает наказания. По закону. За то, что порочит деятельность сотрудников полиции. А если не врёт, то очень бы хотелось увидеть основание, согласно которому её охраняют — кем оно подписано, по чьему распоряжению и по какой причине сотрудник тратит служебное время на ерунду?

У нас потенциальных жертв домой зачастую спать отправляют — приходите, мол, когда убьют. А тут — от кого Макееву в принципе охранять? Ценность, что ли, какая культурная? Джон Леннон?

Готовы платить из своего кармана за охрану актрисы Макеевой, известной, главным образом, тем, что она выскочила замуж за гастарбайтера, который на момент знакомства с ней был женат и воспитывал 4 детей?

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