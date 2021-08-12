Ирак у польской границы

Как Варшава справляется с наплывом ближневосточных беженцев из Беларуси.

В последние дни вблизи границы с Беларусью Польша задержала около 350 человек, пересекших границу незаконно. Ждет ли Польшу литовский сценарий лукашенковского «шантажа иммигрантами»?

Самую большую группу иностранцев польские пограничники задержали в минувшую субботу — 85 человек, в основном граждане Ирака и Афганистана.

По статистике польской Погранслужбы, с начала года на границе с Беларусью задержан 871 иностранец, тогда как за весь прошлый год таких случаев было 114.

По мнению замглавы Министерства внутренних дел и администрации Польши Мацея Вонсика, причина участившихся в последние дни попыток пересечения польской границы — месть Минска за помощь Варшавы белорусской спортсменке Кристине Тимановской.

Почему же Лукашенко с самого начала выбрал Вильнюс, а не Варшаву? Стимуляция потока беженцев через Литву значительно проще. Граница с Беларусью — «это единственная часть границы Польши, полностью защищенная забором». «На других границах такие укрепления либо отсутствовали, либо были демонтированы», — подчеркивает профессор Витольд Клаус, исследователь иммиграции и член правления Ассоциации юридической помощи, занимающейся беженцами. На польской стороне границы — широкая распаханная полоса, которая позволяет пограничникам легко устанавливать места нелегального пересечения. Немало и натуральных преград, которых нет на литовско-белорусском участке. «Если сравним границу Беларуси с Польшей (с белорусско-литовской границей. — Ред.), у Литвы она просто отсутствует, что сейчас Вильнюс пытается изо всех сил поменять», — говорит Клаус.

Фото: РИА Новости

К тому же белорусским властям ближе перевозить иммигрантов из Минска к границе с Литвой, а не с Польшей.

«Литва гораздо меньше Польши, и для Литвы такой приток стал политическим шоком.

Я думаю, Лукашенко инстинктивно действовал как раз по такой логике», — считает живущий в Варшаве белорусский политолог Павел Усов.

СПРАВКА

Рейсы из Ирака в Минск выполняют государственная авиакомпания Iraqi Airways и Fly Baghdad, делавшие в общей сложности шесть рейсов из Багдада в Минск в неделю. Также сообщалось, что с августа в Минск откроются прямые рейсы еще из трех городов Ирака: Сулеймании, Басры и Эрбиля. Согласно данным полетов авиакомпаний, рейсы из этих городов были отменены, но они присутствуют в сезонном расписании рейсов аэропорта Минска.

7 августа Управление гражданской авиации Ирака сообщило о приостановке всех пассажирских рейсов в Беларусь на неопределенный срок. Несмотря на это, согласно данным сервиса Flightradar24, а также минского аэропорта, Boeing 738 Fly Baghdad приземлялся в столице Беларуси утром 9 августа, а Boeing 777 Iraqi Airways прибыл в Минск 10 августа в 12:28. Предыдущие рейсы прибывали из Багдада в Минск 6, 5 и 4 августа.

Учитывая вместимость лайнеров, которые используют авиакомпании на этом направлении, на двух состоявшихся рейсах уже после официальной приостановки авиасообщения могли прибыть более 700 пассажиров, а всего за последний месяц из Ирака этими рейсами могло прибыть больше 8 тыс. человек.

Несмотря на многократное увеличение числа нелегальных иммигрантов на границе с Беларусью, для Польши эти цифры некритичны. Так, в 2013 году в Польше было подано более 15 тыс. заявлений на статус беженца — прежде всего от чеченцев. «Несколько сотен человек, которые пересекли границу, — это малая группа для нашей страны, у нас больше опыта и практики с иммигрантами, чем в странах Балтии», — считает Клаус.

Тем не менее до сих пор главными группами беженцев в Польше были жители Кавказа или граждане соседних государств, Беларуси и Украины. От жителей Ирака или Афганистана поступали лишь единичные заявки на международную охрану.

«Увеличение числа афганцев мы стали замечать около года назад. До сих пор через территорию Польши не проходили маршруты их иммиграции. Как правило, граждане ближневосточных стран пересекали южную границу Польши, с Чехией или Словакией, обычно приезжали из Болгарии или Румынии. Но опять же, это были небольшие группы людей», — подчеркивает Клаус.

Усов считает, что у Лукашенко просто не хватит ресурсов, чтобы шантажировать Польшу так, как Литву: «Польшу Минск дестабилизировать, безусловно, не сможет. Но если поляки не будут жесткими, если дадут слабину и будут принимать мигрантов — то поток усилится», — подчеркивает политолог.

Тем не менее проблемным для Варшавы может оказаться вопрос размещения иммигрантов. Пока что пограничники проверяют задержанных на COVID-19, устанавливают их личность, страну происхождения и возраст, а затем по решению суда помещают в специальные закрытые охраняемые центры. Однако одновременно в них могут содержаться всего около 600 человек. До сих пор в таких центрах люди надолго не задерживались: прежде всего потому, что депортировать гражданина РФ или Украины в страну происхождения проще, чем иракца.

Возможно, чиновникам проще будет признать за новоприбывшими один из статусов охраны, чем пытаться вернуть их на родину.

Чеченская беженка и член фонда «Кочевые женщины» шьет защитные маски для больниц. Гданьск, Польша. Фото: Reuters

Поэтому Польше следует подумать о расширении охраняемых центров или строительстве новых. Пока что Варшава пытается показать, что граница тщательно охраняется, а Погранохрана с прошлой недели ежедневно рапортует в СМИ о новых задержаниях нелегалов.

«Эти люди не пересекали бы границу нелегально, если бы границу можно было пересечь на законных основаниях», — подчеркивает Клаус, указывая на прошлогодний приговор ЕСПЧ. Варшава осознанно блокировала подачу документов на статус беженца, не допуская беженцев из Чечни, Сирии и Таджикистана на территорию страны. Возможности ограничила пандемия: Польша закрыла прием прошений о предоставлении убежища на границе всем, за исключением жителей Беларуси.

«А ведь миграционные процессы никуда не делись. Если мы говорим о гражданах Афганистана и Ирака, у Польши моральное обязательство помочь им. Польша принимала участие в войнах в этих государствах, мы просто развалили этим людям их страны», — уверен Клаус.

Игорь Исаев, специально для «Новой»,

Варшава

ХРОНИКА

Лукашенко попытался направить в ЕС потоки мигрантов в отместку за санкции, но Балтия закрыла границы. Теперь беженцы бредут в Россию

В конце мая Евросоюз ввел очередные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки рейса RyanAir в Минске. Александр Лукашенко не стал отвечать «симметрично» и заявил, что теперь просто ослабит контроль над миграцией и наркотрафиком на границе Беларуси и ЕС.

Через несколько дней приток нелегальных мигрантов в Литву вырос в десятки раз. Начался миграционный кризис — число нелегально пересекших границу Литвы со стороны Беларуси уже превысило 4,1 тысячи, что в 55 раз больше, чем в прошлом году, и в 110 — чем в 2019-м. По данным МИД Литвы, свыше двух третей нелегально пересекших границу — иракцы, большинство из которых — курды.

При этом европейское пограничное агентство FRONTEX зафиксировало, как некоторые группы нелегальных мигрантов движутся к границе в сопровождении автомобиля белорусских силовых структур. По данным «Медиазоны», Scanner Project и LRT, в Беларуси существует организованная система вывоза мигрантов к литовской границе и бизнес, построенный на переправке жителей с Ближнего Востока в Беларусь. Власти Литвы обвинили Минск в «гибридной агрессии» и начали возвращать беженцев обратно через границу. «Новая» рассказывает, как другие страны пытаются остановить организованный Беларусью поток мигрантов.

7 августа — Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Беларусь на неопределенный срок. Это коснулось как «Иракских авиалиний», так и других национальных перевозчиков. В тот же день глава департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте пообещала, что нелегальным мигрантам, согласившимся покинуть страну добровольно, выплатят по 300 евро. По ее словам, деньги будут давать наличными при посадке на самолет, вылетающий из страны.

9 августа — из Минска в Багдад вылетел первый вывозной рейс с иракцами на борту. Всего на нем было 80 человек. Также этим самолетом в Ирак доставили тело мужчины, погибшего при попытке пересечь белорусско-литовскую границу. Всего двумя рейсами (9 и 10 августа), по данным МИД Ирака, из Беларуси вывезли 320 человек.

10 августа — Латвия объявила о введении режима ЧС с 11 августа по 10 ноября в приграничных районах и Даугавпилсе. Это позволило пограничникам возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь с применением силы и спецсредств. Также на территориях, где действует ЧС, перестали принимать заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. В этот день при попытке пересечь границу пограничники Латвии задержали 77 человек. Ночью, когда начал действовать режим ЧС, в страну не пустили 56 человек. В Литве не зафиксировали ни одного случая пересечения границы и вернули 70 мигрантов в Беларусь.

10 августа, вечер — начались беспорядки в литовском лагере для мигрантов Руднинкай. По данным МВД, там содержатся около 400 мигрантов, пересекших границу со стороны Беларуси. 20 человек из лагеря сбежали, но впоследствии их задержали и вернули обратно.

В тот же день пограничники ФСБ РФ задержали в Смоленской области 19 беженцев, перешедших белорусско-российскую границу. По данным службы, россиянин попытался провезти на своей машине четырех жителей Сирии и одного гражданина Египта. Возле Красной Горки Смоленской области силовики также задержали 14 жителей среднеазиатских республик (их гражданство не уточнялось). При этом власти ЕС сообщили, что поток мигрантов стал менее интенсивным после приостановки Ираком всех рейсов в Беларусь.

11 августа — Польша пояснила об усилении контроля на границе с Беларусью. «Там предпринимаются действия, чтобы обезопасить ее сильнее, чем ранее. Появляются тенденции, которых ранее не наблюдалось, если говорить о переходах границы», — заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. Пограничники из этой страны отметили увеличение притока нелегальных мигрантов из Беларуси в несколько раз. За текущий год на белорусском участке границы они задержали уже 871 нелегального мигранта, в то время как за весь 2020-й их было 122.

Мария Ефимова,

«Новая»

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