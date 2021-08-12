 

“Показал, как надо работать на результат”. Зеленский заселфился с олимпийским чемпионом из своей фракции Беленюком

12.08.2021, 23:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Судя по расположению людей в кадре, фотографию делал лично Зеленский.

“Спасибо, господин президент, за возможность в нелегкое время подготовиться к важнейшим соревнованиям в жизни! Хотя в это мало кто верил и многие критиковали, мы доказали: невозможное – возможно! Я желаю вам сил и терпения реализовать свои амбициозные планы развития и процветания нашей Украины! Уверен, все получится, как бы сложно ни было! P.S. Я всегда рядом”, – написал Беленюк.

Меньше чем за час пост 30-летнего спортсмена лайкнули больше 8 тыс. раз.

“Ты показал достойный пример нашему президенту”, – прокомментировал пост maks__lyashenko.

“Боже, какие красивые люди”, – написала e_katherin.

“Господин президент, видно, уже активно готовиться к твоей весовой категории”, – заметил b.nahornyi.

“Показал, как надо работать на результат нашему Зе!” – отреагировал alekseiguivin.

View this post on Instagram

A post shared by Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Контекст:

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Беленюк – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016 и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была первая и единственная золотая награда в копилке национальной сборной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Сотрудника охраны Пентагона убили рядом со зданием Минобороны США

17.10 / В Кремле назвали ерундой информацию о причастности украинского нардепа Деркача к российским спецслужбам

01.01 / Терехов попросил Верховную Раду назначить выборы мэра Харькова

07.09 / Третьеклассники отправились на допрос после пикета из-за агрессивного школьника

03.02 / Вандал напал на российское генконсульство в Нью-Йорке

09.07 / Главред – на Украине появится реестр запрещённых сайтов «Укркомнадзора»

24.06 / Украине напомнили об ожиданиях ЕС — реформы в обмен на финансовую помощь

20.12 / В интернете оценили пугающий памятник Аленке под Воронежем

20.03 / Шмыгаль: “Северный поток – 2” – политический проект, который изначально не имел коммерческой целесообразности

23.03 / В России погибли трое военных, их выбросило из бомбардировщика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика