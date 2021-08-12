ВОЗ заявила о создании новой группы для выяснения происхожения COVID-19

“После публикации совместного отчета ВОЗ и Китая об исследованиях первого этапа происхождения вируса SARS-CoV-2 в марте 2021 года ВОЗ наметила следующую серию исследований, которые необходимо провести”, – отметили в релизе.

ВОЗ призвала правительства к деполитизации ситуации и сотрудничеству для проведения эффективного расследования.

“Поиск истоков SARS-CoV-2 не является и не должен быть упражнением по приписыванию вины, указанию пальцем или подсчету баллов по политическим мотивам. Жизненно важно знать, как началась пандемия COVID-19, чтобы подать пример для установления истоков всех будущих вторичных событий между животными и людьми”, – заявили в ВОЗ.

В сообщении подчеркнули, что страны несут коллективную ответственность за совместную работу и за обеспечение ученых “пространством, необходимым для поиска истоков самой страшной пандемии за столетие”.

Следующая серия исследований будет включать изучение исходных данных из самых ранних случаев и сывороток из потенциальных ранних случаев.

Международная научная консультативная группа будет отвечать за консультирование ВОЗ по разработке структуры для систематического изучения появления новых патогенов с пандемическим потенциалом.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В группу вошли представители таких стран, как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

В итоге миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете ВОЗ, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

У разведывательного альянса Five Eyes, куда входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, США и Великобритания, нет доказательств, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился в результате утечки из Уханьского института вирусологии, сообщала 4 мая британская газета The Guardian.

23 мая The Wall Street Journal, ссылаясь на неопубликованный доклад разведки, писала, что трое ученых института вирусологии в Ухане заболели в ноябре 2019 года. У них, по данным американской спецслужбы были симптомы как COVID-19, так и сезонных заболеваний. Министерство иностранных дел Китая заявило тогда, что США “продолжают раскручивать версию об утечке вируса”.

Издание The Sunday Times 30 мая писало, что британская разведка пересмотрела версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и теперь допускает, что его могли вывести в лаборатории Уханя.

Китай может столкнуться с изоляцией со стороны международного сообщества, если не будет содействовать расследованию причин возникновения пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 20 июня заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.

—