Смерть в СИЗО Луцка подозреваемого в убийстве жены и дочери. Подозрение объявили его сокамернику

По данным ведомства, ранее судимому жителю одного из сел Ковельского района подозрение сообщили по ч. 2 ст. 121 (причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти) Уголовного кодекса Украины.

“Следствие считает, что днем 9 августа между двумя мужчинами, которые находились в СИЗО в одной камере, возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес потерпевшему травмы, приведшие к смерти”, – говорится в сообщении прокуратуры.

10 августа 62-летнего мужчину обнаружили в СИЗО без признаков жизни. Вскрытие показало, что он умер после нанесения телесных повреждений. По данным СМИ, у умершего Василия Пилипюка были, в частности, сломаны ребра. Всего в камере СИЗО содержалось пять человек.

Контекст:

О смерти 56-летней женщины и ее 22-летней дочери, тела которых нашли в многоэтажном доме в Луцке, полиция региона сообщала 20 июля. Правоохранители тогда сфотографировали и показали снимок топора.

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