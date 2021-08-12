 

В Воронеже произошел взрыв в автобусе. Пострадали 14 человек

12.08.2021, 23:24, Новости дня
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Во время взрыва пострадало 14 человек,  четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, ей оторвало голени.

В Telegram-канале “Типичный Воронеж” опубликовали момент взрыва, видео было снято камерой видеонаблюдения.

На нем видно, что к автобусу подходит женщина и что-то спрашивает, потом она отходит и через несколько секунд происходит взрыв.

В качестве одной из версий рассматривается взрыв газового оборудования. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Воронежской области Виталий Шабалатов.

Однако в паблике “Типичный Воронеж” отметили, что заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил, что автобус работает на дизеле.

Водитель автобуса рассказал, что взрыв произошел, когда машина стояла на остановке. 

“Загорелся красный, заходили люди с пешеходного перехода. Уезжать – хлопок, стекла, дым. Я ничего не понял”, – сказал мужчина.

По его оценкам, в момент происшествия в салоне автобуса было около 30 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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