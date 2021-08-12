 

Ученые узнали о способе разрушения бактерий альтернативной антибиотикам

12.08.2021, 23:20, Разное
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Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии наук узнали о способе разрушения бактерий альтернативной антибиотикам. Речь идет о синтезировании фрагмента бактериальной клеточной стенки, способного разрушать фермент бактериофага, именуемый эндолизином.
Ученые часто сталкиваются со случаями пониженной восприимчивости к антибиотикам, которая усложняет лечение различных инфекций. Теперь же ферменты бактериофагов могут стать альтернативой антибиотикам, так как при внешнем воздействии способны разрушать главный компонент бактериальной клеточной стенки. Исследователям предстоит выяснить механизм этого процесса, однако сделать первые шаги и найти ответы на некоторые вопросы им уже удалось. Для этого они синтезировали специальную растворимую структуру. В опыте использовались три маленьких белка бактериофагов эндолизин, так как они наиболее подходящие для структурных опытов благодаря своим маленьким размерам. Большинство пептидаз выявляют только L-аминокислоты, из которых построены обычные белки, а указанные элементы способны распознавать и аминокислоты группы D.

В результате использования метода ядерного магнитного резонанса ученым удалось изучить работу ферментов и обнаружить участок модельной структуры, с которым взаимодействует белок при разрывании связи. После проведения дополнительных исследований исследователи надеются на создание в будущем новых препаратов, которые смогут уничтожать бактерии без использования антибиотиков.

Источник: scientificrussia.ru



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