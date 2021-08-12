 

Анастасия Решетова поделилась секретами коррекции своей внешности: “Уже пожалела”

12.08.2021, 23:20, Разное
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Популярная модель Анастасия Решетова на своей странице в Instagram раскрыла подписчикам секреты, касающиеся коррекции её внешнего вида. Общение с фолловерами проходило в рамках интерактивного диалога в разделе Stories микроблога знаменитости.
Стоит отметить, что бывшая супруга рэп-исполнителя Тимати всегда слыла заядлым блогером – страница модели традиционно была наполнена массой впечатляющих снимков, демонстрирующих её утонченные формы как на фоне экзотических интерьеров, так и крупным планом. При этом Анастасия Решетова никогда не скрывала, что нередко прибегает к применению фотофильтров и соответствующих программ, а также с удовольствием балует себя красивой и качественной косметикой. Однако тема хирургических вмешательств во внешность ранее не подымалась, а потому, пользуясь случаем, один из подписчиков прямо спросил звезду подиума о том, делала ли она так называемые “уколы красоты” в носогубную часть лица, носослезную область или в лобные складки. Хозяйка аккаунта не стала долго интриговать и ответила весьма однозначно: “Ни одного укола. Только контур губ и то уже пожалела”.
Изображение взято с: [email protected]
К слову, отвечая на вопросы посетителей микроблога, Решетова продемонстрировала, что ей далеко не чужды философские нотки в нравственных вопросах. В частности, затронув тему смысла жизни у мусульман, веру которых она приняла не так давно, она призналась, что видит его в стремлении пройти свой жизненный путь достойным человеком. “Делать хорошее для других и напитывать себя духовной пищей ради лучшей жизни после смерти!” – добавила она.

Источник: www.instagram.com



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