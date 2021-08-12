Le Monde – мировые державы начали гонку мини-реакторов

Россия, США, Китай и Франция активно работают над созданием «небольших модульных реакторов», которые по сравнению с крупными АЭС более надёжны, подходят для регионов без электричества, а для их установки требуется меньше времени и денег. Тем не менее пока этому направлению необходимо доказать свою конкурентоспособность, отмечает Le Monde.



Reuters

Неизбежное потепление климата на планете может стимулировать развитие атомной энергетики с низким уровнем выброса парниковых газов, причём запускать будут не только крупные реакторы, но и небольшие модули, предполагает Le Monde.

В понедельник, когда Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала вызывающий тревогу доклад, «Росатом» объявил, что «Ростехнадзор» разрешил строительство в Якутии реактора мощностью в 50 МВт, что главным образом позволит разрабатывать месторождения золота. Как рассказывает издание, «Росатом» планирует начать сооружение водо-водяного ядерного реактора в 2024 году, а запустить его ещё спустя четыре года. Этот тип реакторов уже используется на российских ледоколах последнего поколения, а также появится на плавучих станциях в Арктике. Строительство новой АЭС подтверждает, что компания активно развивает создание «небольших модульных реакторов» из сборных конструкций, которые можно установить в зонах без электричества.

Если РФ уже давно работает в этом направлении, то Китай в середине июля смог ликвидировать своё отставание: Китайская национальная ядерная корпорация объявила о начале строительства на острове Хайнань модульного реактора «Линлун-1» мощностью 125 МВт, который обеспечит электричеством 526 тыс. домов. Кроме того, согласно источникам в СМИ, впервые в мире к реактору получат доступ коммерческие организации.

Не желая отказываться от роли технологического лидера, США также уже десять лет поддерживают разработки в этой области. Компания NuScale Power собирается ввести в эксплуатацию свой прототип в 2029 году. В то же время основанная Биллом Гейтсом TerraPower с 2008 года финансирует два направления модульных мини-реакторов. Вместе с GE Hitachi она планирует в ближайшие годы ввести в эксплуатацию реактор мощностью 350 МВт на месте угольной электростанции в Вайоминге.

Что касается Франции, она долгое время интересовалась только крупными реакторами и теперь пытается найти свою нишу. В 2019 году Комиссариат по атомным и альтернативным видам энергии, компании Naval Group и TechnicAtome разработали проект реактора Nuward мощностью 300—400 МВт. В начале следующего десятилетия его собираются выпустить на рынок, чтобы развивать слишком ограниченное предложение французских компаний в этой области.

МАГАТЭ зарегистрировало в 18 странах мира 72 проекта мобильных мини-реакторов, которые находятся в разработке или в стадии строительства. Их разработчики перечисляют многочисленные преимущества: большая надёжность, подходят для регионов без электричества, достаточная мощность для некоторых промышленных целей, более быстрая и менее дорогостоящая установка на месте. Президент Франции Эммануэль Макрон считает это направление «многообещающим», и правительство выделило на него €472 миллионов из пакета стимулирующих выплат.

Тем не менее, подчёркивает Le Monde, преимущества таких реакторов не делают их более конкурентоспособными по сравнению с крупными АЭС, потому что цена за выработку МВт в час остаётся слишком высокой. Как предположил эксперт в этой области Шарль Мерлен в статье от мая 2019 года для сборника Французского института международных отношений, стоимость мини-реакторов будет снижаться после расширения объёмов производства. Таким образом, для этого необходимо построить множество стандартных небольших модульных реакторов.