 

Верните военные базы Германии – DWN осудил США за отказ от вывода войск

12.08.2021, 23:18, Новости дня
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США отказались возвращать свои военные базы в Германии Берлину и, более того, планируют увеличивать свой контингент в ФРГ, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Также глава Белого дома Джо Байден отменил планы своего предшественника Дональда Трампа по выводу трети американских войск из Германии. Вместо этого Вашингтону стоило бы вернуть своих солдат на родину, а базы — Германии, настаивает издание.


Reuters

Армия США собирается сохранить за собой военные базы в Германии, которые до этого собиралась закрыть, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В штаб-квартире американцев в Висбадене это решение объяснили потребностью в увеличении числа военных объектов на территории европейского континента, хотя вместо этого им бы стоило вывести свои войска из ФРГ и вернуть все базы Германии, настаивает издание.

Меры коснутся Бартонских казарм в Ансбахе, казарм Пуласки в Кайзерслаутерне, казарм Коулмана в Мангейме, центра материально-технического снабжения армии США в Пирмазенсе, склада Вайлимдорф в Штутгарте, а также центра Амелии Эрхарт в Висбадене. При этом о закрытии казарм Коулмана было объявлено ещё в 2010 году, а планы по упразднению других объектов в рамках консолидации инфраструктуры Министерства обороны США в Европе были опубликованы в 2015-м, отмечает издание.

В апреле также стало известно, что американцы собираются увеличить свой контингент в Германии на 500 солдат. Осенью их перебросят в Висбаден. Министр обороны Ллойд Остин заявил, что эта инициатива — знак поддержки со стороны Вашингтона своему союзнику Берлину. Также глава Белого дома Джо Байден отменил планы своего предшественника Дональда Трампа по выводу трети американских войск из Германии. Таким образом экс-президент хотел наказать Германию за то, что она недостаточно много тратит на оборону. 



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