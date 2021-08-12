«У меня не было политической позиции» – украинская спортсменка прокомментировала своё фото с россиянкой

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала свою фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Как передаёт «Перший незалежний», Магучих заявила, что данный поступок не был политической позицией, а спортсменки поздравили друг друга после получения наград. Кроме того, по словам украинки, она не отрицает, что «идёт война между Украиной и Россией» и «очень уважает украинских воинов».



Reuters

Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады-2020 Ярослава Магучих заявила, что в её фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене не было политической позиции. Как передаёт «Перший незалежний», об этом она сообщила по прибытии в аэропорт Борисполь.

По словам Магучих, спортсменки поздравили друг друга после получения наград.

«У меня не было политической позиции, тем более я не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Россией. Мы просто поздравили друг друга по олимпийским традициям. Я очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы смогли выступать на международной арене», — высказалась легкоатлетка.

Также украинка рассказала, что эти Олимпийские игры были для неё сложными физически и эмоционально.

«Я представляю Украину на международной арене с 2017 года и я очень горжусь, что я поднимаю украинский флаг и звучит наш гимн. Поэтому готовилась к Олимпиаде. Эта медаль для меня очень важна. Для меня эта медаль — золотая», — сказала Магучих.

В то же время девушка поблагодарила тех, кто её поддерживал, и тех, кто критиковал. Спортсменка добавила, что это будет для неё опытом и сделает сильнее.

Как напоминает канал,ранее на Олимпийских играх в Токио Ярославу Магучих сфотографировали со спортсменкой из РФ Марией Ласицкене на фоне флага Олимпийского комитета. В Министерстве обороны Украины раскритиковали поступок украинки и заявили о намерении вызвать девушку на воспитательную беседу, поскольку спортсменка является младшим лейтенантом ВСУ.