Insider – «больше не собираюсь спонсировать» — полёт Безоса в космос побудил некоторых отказаться от подписки Amazon

Некоторые обладатели подписки Amazon Prime решили отказаться от этого сервиса компании, которая приносит основной доход миллиардеру Джеффри Безосу, пишет Insider. По словам бывших пользователей, на такой шаг их побудило недавнее космическое путешествие бизнесмена: несмотря на благодарности, которые выразил своим клиентам Безос, они больше не хотят такое спонсировать за $120 в год.



Reuters

20 июля миллиардер и основатель платформы электронной коммерции Amazon Джефф Безос совершил краткосрочный полёт в космос на аппарате, разработанном другой его компанией — Blue Origin, пишет Insider. По возвращении на Землю бизнесмен поблагодарил клиентов и сотрудников Amazon за их вклад в реализацию этого проекта.

«Я хочу поблагодарить каждого сотрудника и каждого клиента Amazon, потому что это вы, ребят, всё это оплатили. Серьёзно, большое спасибо от всего сердца каждому клиенту и каждому сотруднику Amazon. Я очень ценю ваш вклад», — завил Безос в ходе пресс-конференции после полёта.

Однако некоторые из клиентов, поразмыслив, пришли к выводу, что дорогостоящее путешествие миллиардера и одного из самых богатых людей на планете в космос — знак того, что пора перестать платить по $120 в год за популярный сервис подписки Amazon Prime. Он обеспечивает ускоренную доставку продукции по территории США и даёт многие другие бонусы, скидки и подарки, а также доступ к стриминговым платформам и медиатеке компании.

«Ребят, только что отменил свою подписку на Amazon Prime и прекрасно себя по этому поводу чувствую. Я больше не собираюсь платить деньги за то, чтобы закупаться на сайте и (или) спонсировать полёт на ракете какого-то дофигиллиардера. Просто хотел рассказать об этом миру», — признался в закрытой группе пользователь Facebook.

Это один из нескольких человек, которые рассказали Insider, что они отменили свою подписку на сайт спустя некоторое время после полёта Безоса и поводом для этого послужило именно космическое путешествие бизнесмена.

По словам Кэйти, это решение назревало у неё уже давно. Она оформила подписку на Amazon Prime ещё в 2004 году. «Тогда просто казалось, что это удобная площадка для покупки книг онлайн», — рассказала девушка. Но со временем причин изменить отношение к Amazon не в лучшую сторону становилось всё больше.

«Сначала пришло осознание, что компания негативно влияет на книгоиздательскую индустрию. Затем я узнала об ужасном обращении с работниками складов. Потом я всё сильнее стала отдавать себе отчёт в собственном потребительстве, и от этого было противно», — рассказала Кэйти. «Последней каплей» стал полёт Безоса в космос.

«Я увидела несколько постов людей в моих онлайн-группах о том, что они наконец отменили подписку. И когда я прочитала все комментарии с позитивной реакцией, словно что-то внутри щёлкнуло», — призналась американка.

Схожую ситуацию описала и другая бывшая обладательница подписки Amazon Prime, которую тоже зовут Кэйти. «В июле 2020 года я впервые начала как следует следить за своим бюджетом. Я заметила, что трачу значительную часть своих денег на сервис, который не соответствует моим ценностям и который можно заменить более дешёвыми средствами, это во многом повлияло на мой настрой», — сказала девушка. Окончательное решение было принято после путешествия Безоса в космос.

«Всё это настолько походило на театр одного актёра, который накопил столько богатства, что просто оказался оторванным от реальности простых людей. Я забыла отменить подписку сразу, и она была автоматически продлена. Мне пришлось сесть и подумать, как раскинуть средства в бюджете, чтобы покрыть стоимость ещё одного года, и этот процесс в итоге заставил меня зайти на платформу, всё-таки отменить эту подписку и запросить возврат средств», — вспоминает Кэйти.

При этом, как считает американка, хотя сама она не жалеет об отмене и возвращаться к подписке не собирается, она понимает, почему миллион её соотечественников продолжают пользоваться Amazon Prime. Для многих сервис даёт доступ к продукции, которую им сложно получить другим способом. «Мне повезло, что я живу в месте, где у меня под рукой множество местных магазинов, включая продуктовый и место, где продаются товары в больших упаковках, что помогает сократить потребление одноразового пластика», — объяснила девушка.