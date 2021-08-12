 

На Украине предложили США присоединиться к переговорам по Донбассу

12.08.2021, 23:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Алексей Резников встретился с директором Совета национальной безопасности США по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом. Вице-премьер-министр Украины обсудил с американским политиком подготовку к переговорам Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также ситуацию на востоке Незалежной.

В ходе встречи Резников озвучил идею о том, что США могут присоединиться к переговорам по Донбассу. Американская сторона, в свою очередь, выразила поддержку процессу урегулирования ситуации на востоке Украины и дипломатической инициативе “Крымская платформа”.

Стоит отметить, что ранее временно поверенный в делах США на Украине Джордж Кент отверг прямое участие Америки в переговорах по Донбассу. Мол, должного эффекта это не принесет. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Вашингтон продолжит принимать участие в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Ранее “Дни.ру” писали, сколько Украина потеряла из-за конфликта с Россией. Эксперты посчитали, что Киев лишился 100 миллиардов долларов. На это повлияли конфликт в Донбассе и присоединение Крыма к РФ. Также экономисты заметили, что ВВП страны уменьшился на 15,1%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Сергей Хрущев – житель США

13.10 / Подольская рассказала о подарке-пророчестве от Преснякова-младшего перед беременностью

29.01 / Ученые из США разработали технологию превращения пищевых отходов в свежую еду

03.06 / Вода от макарон и не только: продукты для подкормки растений, которые можно найти на любой кухне

24.03 / Реконструкцию станции Переделкино МЦД-4 завершат в 2022 году

21.10 / Ученые: Образ жизни эффективнее менять не постепенно, а резко

23.01 / “Есть окно в несколько часов”: Ученые рассказали об идеальном времени для отхода ко сну

13.04 / Юный спортсмен впал в кому после неудачного прыжка

07.04 / Мнение: Парад популярности. Октябрь 1981

20.04 / Мнение: Что плохого было в пионерии?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика