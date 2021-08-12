На Украине предложили США присоединиться к переговорам по Донбассу

Алексей Резников встретился с директором Совета национальной безопасности США по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом. Вице-премьер-министр Украины обсудил с американским политиком подготовку к переговорам Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также ситуацию на востоке Незалежной.

В ходе встречи Резников озвучил идею о том, что США могут присоединиться к переговорам по Донбассу. Американская сторона, в свою очередь, выразила поддержку процессу урегулирования ситуации на востоке Украины и дипломатической инициативе “Крымская платформа”.

Стоит отметить, что ранее временно поверенный в делах США на Украине Джордж Кент отверг прямое участие Америки в переговорах по Донбассу. Мол, должного эффекта это не принесет. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Вашингтон продолжит принимать участие в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Ранее “Дни.ру” писали, сколько Украина потеряла из-за конфликта с Россией. Эксперты посчитали, что Киев лишился 100 миллиардов долларов. На это повлияли конфликт в Донбассе и присоединение Крыма к РФ. Также экономисты заметили, что ВВП страны уменьшился на 15,1%.