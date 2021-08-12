 

Момент взрыва автобуса в Воронеже сняли на видео

12.08.2021, 23:14, Разное
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Вечером 12 августа в салоне стоящего на остановке общественного транспорта на Кольцевой улице возле торгово-развлекательного центра “Галерея Чижова” в центре Воронежа автобуса прогремел взрыв. Момент ЧП сняла на видео камера видеорегистратора стоявшего позади автомобиля.

Сообщается о 13 пострадавших. Одной женщине в результате взрыва повредили ноги. Пострадавшая находится в реанимации. Ей ампутировали ноги.

На место прибыли экстренные службы, а также заместитель областного прокурора и районный прокурор. Причины трагедии только предстоит установить. Меры безопасности на транспорте в городе будут усилены.



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