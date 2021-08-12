Мнение: Интервью как жанр

В ленте увидела интервью, посмотрела пока частично.

Давайте обсудим?

Мне бросились в глаза два момента.

Журналистка пытается нападать, обвиняя героиню в лицемерии и двойных стандартах, а героиня отвечает встречным нападением, так, что оправдываться приходится журналистке.

Зачем вы учите девушек манипулировать, спрашивает журналистка, например.

Потому что не у всех есть богатый папа, отвечает героиня, бедным девчонкам тоже надо как-то конкурировать с такими как ты.

Дальше разговор о том, сама журналистка добилась всего или нет, как будто интервью берут у нее.

Жанр интервью – очень модный сейчас жанр, но у него есть законы. Давайте про этот жанр поговорим?

Фокус аудитории и интервьюера – на госте, но чтобы гость охотно раскрывался с разных сторон, вопросы должны быть доброжелательными. Они могут содержать скрытую провокацию, тонкий троллинг, но они не должны быть открытым нападением.

Если интервьюер нападает, гостю становится совершенно невыгодно отвечать на его вопросы, оправдываясь и защищаясь, он оказывается в очень уязвимом положении и уходит в глухую оборону, перестает отвечать на вопросы развернуто. Тогда интервью получается скудным.

Желая сделать интервью менее скудным, гость может сам начать нападать на интервьюера в ответ, тогда интервью превратится в схватку.

Вот такую схватку мы и видим в интервью. Я других гостей в этой программе не смотрела, но там наверное часто схватки.

Нормальный журналист – это человек за кадром, о нем гостю не известно почти ничего, кроме тех интервью, которые он уже делал. В этом заключается сильная позиция журналиста.

Но в примере, который мы разбираем, журналист – такая персона, о личной жизни которой с ее же подачи известно многое, куда больше, чем о личной жизни многих гостей, например вот этого конкретного гостя.

В любом конфликте более уязвим тот, у кого больше решето.

Даже если кажется, что вы тщательно фильтруете и вываливаете о себе только самое выгодное вам.

Какие критерии у хорошего фильтра, понимаете? Что можно рассказывать о себе, а что нет?

Второй момент связан с белым пальто.

Журналист обвиняет гостя в том, что она делает кому-то больно своими высказываниями.

По большому счету это вопрос: зачем ты такая плохая?

Что на него ответить, кроме как печально развести руками?

Обычно такие вопросы задаются, чтобы заставить человека отрицать и оправдываться.

Человек оправдывается, выглядит глупо, его бомбит, а публика веселится.

Но если человек не отрицает и не оправдывается за то, что он такой плохой, белое пальто вопрошающего может задымиться.

Почему это происходит, понятно?

Что касается уязвимостей данного гостя.

Есть у нее две болевые точки, очень триггерные, которые вызвали бы шквал эмоций, чего так хотела добиться журналист.

Какие это точки, друзья?

Я треть примерно посмотрела, журналист эти места не заметила, хотя ходила иногда рядом.

А вы заметили?

Вообще, где и как находить болевые точки в беседах типа схваток?