Израиль сбил вторгшийся в его воздушное пространство беспилотник «Хезболлах»
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Израильские военнослужащие сбили в среду вторгшийся в воздушное пространство государства беспилотник, принадлежащий группировке «Хезболлах», сообщила пресс-служба армии.
«В среду силы ЦАХАЛ сбили беспилотник организации «Хезболлах», который пересек границу со стороны Ливана и проник в воздушное пространство Израиля. Армия обороны Израиля наблюдала за дроном на протяжении всего инцидента», – приводит сообщение РИА «Новости».
В сообщении подчеркивается, что армия обороны Израиля будет и впредь пресекать любые попытки нарушить суверенитет еврейского государства.
6 августа израильская армия нанесла удары в ответ на пуск ракет с территории Ливана.
4 августа артиллерия Израиля ответила на пуск трех ракет с территории Ливана. Сирены тревоги сработали в населенных пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай на севере Израиля.
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