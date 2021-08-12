Израиль сбил вторгшийся в его воздушное пространство беспилотник «Хезболлах»

Израильские военнослужащие сбили в среду вторгшийся в воздушное пространство государства беспилотник, принадлежащий группировке «Хезболлах», сообщила пресс-служба армии.

«В среду силы ЦАХАЛ сбили беспилотник организации «Хезболлах», который пересек границу со стороны Ливана и проник в воздушное пространство Израиля. Армия обороны Израиля наблюдала за дроном на протяжении всего инцидента», – приводит сообщение РИА «Новости».

В сообщении подчеркивается, что армия обороны Израиля будет и впредь пресекать любые попытки нарушить суверенитет еврейского государства.

6 августа израильская армия нанесла удары в ответ на пуск ракет с территории Ливана.

4 августа артиллерия Израиля ответила на пуск трех ракет с территории Ливана. Сирены тревоги сработали в населенных пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай на севере Израиля.