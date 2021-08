На участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ поступило свыше 25 тыс. заявок

В Москве в режиме видеоконференцсвязи прошло первое заседание оргкомитета Международной премии #МЫВМЕСТЕ, сообщается в пресс-релизе.

В пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, сообщается, что участники встречи обсудили деятельность волонтеров и итоги заявочной кампании. На премию поступило свыше 25 тыс. заявок, больше всего – в треке «Волонтеры и НКО». Направления «Бизнес» и «Медиа» также активно развиваются, заявки подали 5,5 тыс. человек. До сентября продолжается регистрация иностранных участников в премии, на данный момент поступили инициативы из 45 стран. Премия стала продолжением одноименной акции взаимопомощи.

С приветственным словом к участникам обратились сопредседатели – первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Кириенко отметил важнейшие достижения добровольцев: «Больше 200 тыс. волонтеров и свыше 9 тыс. организаций по всей стране помогали тем, кому во время пандемии действительно была нужна помощь, и свыше 6,5 млн человек получили адресную помощь от волонтеров и партнеров #МЫВМЕСТЕ». «Добровольцы помогают врачам в красных зонах и информируют граждан о возможностях вакцинации. #МЫВМЕСТЕ сегодня – это не только помощь в борьбе с коронавирусом. Волонтеры помогают населению в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например, последствий подтоплений и пожаров в Крыму, Забайкальском крае, Тюменской, Иркутской и Свердловской областях». Сергей Кириенко отметил, что с целью взаимодействия с крупными иностранными организациями сформирован Международный организационный комитет премии», – сказал он.

Голикова поздравила коллег и молодых людей с Международным днем молодежи и напомнила о миссии акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ: «Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ родилась в сложные годы и в сложных условиях и сейчас стала частью нашей жизни. Я хочу поблагодарить всех, кто тогда остался неравнодушным и сейчас остается неравнодушным к той работе, которую мы все вместе делаем».

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева поблагодарила участников заседания за совместную работу и выступила с предложениям направить до 15 сентября в адрес Федерального агентства по делам молодежи варианты кандидатур для включения в Международный оргкомитет премии, сопредседателями которого стали президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца», супермодель Наталья Водянова. Кроме того, Разуваева предложила участникам организационного комитета подключиться к осенней информационной кампании международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев поделился с коллегами планами по проведению премии и дальнейшего развития добровольчества в России. Награждение победителей премии традиционно пройдет с 1 по 5 декабря на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве.

«В настоящий момент проекты, поданные на участие, проходят этап экспертной оценки – это четвертьфинал премии. Полуфинал состоится на окружных Добро.Фестивалях #МЫВМЕСТЕ в пяти регионах нашей страны. Мы начнем форум с конференции Добро.центров. У нас есть цель к 2024 году открыть Добро.центры во всех 1 117 городах России», – сказал Метелев.

На форуме также пройдет «полезная» программа – волонтерская и социальная помощь нуждающимся: выезды в приюты для животных, помощь библиотекам, пожилым людям, добрые уроки в школах. За пять дней на площадке деловой программы пройдет больше 70 сессий, где партнеры форума представят свои достижения и расскажут о социально полезной деятельности.

К обсуждению присоединились председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук, вице-президент Торгово-промышленной палаты Максим Фатеев, советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Юлия Голубева, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В Международную премию #МЫВМЕСТЕ входят треки: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и We are together. Среди медиа-инициатив, предложенных в треках «Бизнес» и «Медиа» – проекты, которые затрагивают вопросы защиты окружающей природы, поиска пропавших, заботы о мигрантах, благоустройства городской среды. Множество заявок поступило и на номинацию «Сторителлинг»: авторы делятся историями людей, которые меняют жизнь к лучшему.

Призеры трека «Медиа» выиграют путешествие по РФ и смогут создавать контент о жизни и добровольчестве в регионах, стать участниками тематического акселератора. В треке «Бизнес» представлены проекты крупных компаний, госкорпораций, холдингов и представителей локального, местного бизнеса.

Общий грантовый фонд премии составит 100 млн рублей. Победители получат приоритетные места в программе мобильности Ассоциации волонтерских центров и отправятся на профессиональные стажировки в разные регионы страны. Премия открывает для лауреатов возможность претендовать на одну из самых престижных государственных наград – знак отличия «За благодеяние».

Авторы волонтерских проектов получат информационную поддержку от партнеров премии: АНО «Национальные приоритеты», «Газпром-Медиа Холдинга», «Национальной Медиа Группы», «Русской Медиагруппы», RUTUBE, MAER и продвижение через социальную рекламу ведущих поисковых систем Рунета от АНО «Институт развития интернета». Победители премии пройдут образовательные программы Мастерской управления «Сенеж».

Напомним, что инициативу учреждения Международной премии #МЫВМЕСТЕ озвучили представители волонтерского сообщества на видеоконференции президента РФ Владимира Путина с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 26 июня 2020 года. Президент поддержал предложение учреждения премии. Путин заявил, что движение «Мы вместе», которое было направлено на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии, оказалось в высшей степени востребованным.