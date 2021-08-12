Врачи объявили голодовку во Львовской области

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12.08.2021, 23:00, Новости дня
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Сотрудники городской больницы в Сосновке Львовской области Украины объявили голодовку из-за задолженности по зарплате, сообщила врач высшей категории Людмила Ярович.

Она рассказала, что голодовку объявили «врачи, медсестры, санитарки – 17 работников». На этой неделе медикам выплатили зарплату только за март. Ярович рассказала, что сотрудники «обращались и к руководителям объединенной территориальной общины ОТГ, и к руководству Львовской областной государственной администрации». Везде им отвечали, что «нет денег», так как «средств национальной службы здоровья Украины не хватает».

При этом врачи, объявившие голодовку, намерены продолжить прием пациентов. Кроме того, медики требуют провести аудит финансовой деятельности коммунального предприятия «Городская больница Сосновского городского совета» на предмет неэффективного использования средств, передает ТАСС со ссылкой на «Еспресо».

Еще весной глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом, заявлял, что медицинское обслуживание на Украине находится в катастрофическом состоянии, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении.



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